ميليشيات قسد العميلة تخلي المواقع للاحتلال التركي

جهينة نيوز:

بدأت ميليشيا قسد العميلة باخلاء مواقعها على الحدود التركية و تسليمها للاحتلال التركي بدون قتال بعمق يصل الى 20 كلم.

و ذكرت وكالة سبوتنك أن الانسحاب تم بشكل متفاوت على طول المنطقة الحدودية الممتدة من رأس العين شمال مدينة الحسكة وحتى مدينة تل أبيض أقصى شمال ريف الرقة وبعمق تقريبي يوازي نحو 20 كم وسطيا.

وبحسب الوكالة زعمت مصادر مقربة من "قسد" إخلاء مواقعه هذه المنطقة التي تشكل جزءا أساسيا مما يسمى "المنطقة الآمنة" بـ "الانشقاقات الكبيرة التي ضربت صفوفه".

و يذكر ان المنطقة التي أخلى تنظيم قسد العميل مواقعه فيها على عرض نحو 90 كم وتنحصر بين ضفتي نهري الخابور شرقا والفرات غربا حيث تبعد تل أبيض نحو 50 كم عن مدينة جرابلس على ضفاف مدخل الفرات إلى الأراضي السورية.

على التوازي مع إخلاء النقاط، تجري اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال التركي والتنظيمات المسلحة الموالية له وبين مسلحين "قسد" في محيط مدين رأس العين بريف الحسكة الشمالي، وأسفرت حتى الآن عن احتلال التركي والمسلحين الموالين له لقرية تل حلف الأثرية ومحطة محروقات الحسن فيما تدور اشتباكات قريبة بين الطرفين داخل قرية (تل الأرقم 9) جنوب غرب بريف مدينة رأس العين شمالي الحسكة و هو ما قد يشير الى ان هذه الاشتباكات قد يكون الهدف منها التغير الديموغرافي.

جهينة نيوز – سبوتنك