إصابة وزير الأمن الإندونيسي في عملية طعن في الظهر

جهينة نيوز:

هاجم رجل وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو بسكين الخميس، أثناء زيارته لبلدة باندجلانج في إقليم بانتن بجزيرة جاوة، حسبما أظهرت لقطات مصورة من الشرطة والتلفزيون.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية ديدي براسيتيو الواقعة بحسب ما ذكرت "RT" وأبلغ وسائل الإعلام أن الجاني اعتُقل وأصيب أحد أفراد الشرطة. ولم يتسن الحصول على تفاصيل أخرى.

وذكرت وسائل الإعلام أن الوزير نقل إلى المستشفى. وقال تومسي توهير قائد الشرطة في إندونيسيا إن “وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو واع وحالته مستقرة، وتم نقله الى مستشفى بجاكرتا.”