دفعات جديدة من المهجرين تعود إلى قراها المحررة من الإرهاب عبر معابر الدبوسية والزمراني وجديدة يابوس

جهينة نيوز:

عاد اليوم مئات المهجرين السوريين إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب عبر معابر الدبوسية والزمراني وجديدة يابوس الحدودية مع لبنان وذلك في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الدولة السورية لإعادة جميع المهجرين إلى أرض الوطن.

وأفادت وكالة سانا بأن عدداً من الحافلات السورية والشاحنات دخلت من معابر الدبوسية والزمراني وجديدة يابوس الحدودية قادمة من الأراضي اللبنانية وعلى متنها مئات المواطنين السوريين الذين هجرتهم التنظيمات الإرهابية من منازلهم تمهيداً لنقلهم إلى منازلهم في قراهم وبلداتهم بعد إعادة الخدمات الأساسية إليها من قبل الجهات المعنية.

وأشارت الوكالة إلى أن فرقاً وكوادر طبية قامت بتقديم الخدمات الصحية للمهجرين والأطفال العائدين فور وصولهم إلى المعابر.

وعبر عدد من العائدين عبر المعابر الثلاثة عن شكرهم للجيش العربي السوري على بطولاته وتضحياته التي أثمرت عن تحرير قراهم وبلداتهم من الإرهاب ما أتاح لهم العودة اليوم إلى أرض الوطن بعد سنوات من التهجير مشيرين إلى أن إعادة الخدمات الأساسية إلى مناطقهم شجعتهم على العودة والبدء بممارسة حياتهم الطبيعية.

ولفت المواطنون العائدون إلى أن هناك أعداداً كبيرة من المهجرين السوريين يرغبون بالعودة إلى قراهم وبلداتهم بعد إعادة الأمن والاستقرار إلى أرض الوطن وبانتظار الترتيبات اللازمة لإتمام عودتهم بأسرع وقت ممكن من الأراضي اللبنانية.

وكان الآلاف من المهجرين في لبنان بفعل الإرهاب عادوا خلال الفترة الماضية إلى قراهم وبلداتهم وهم اليوم يمارسون حياتهم الطبيعية ويعملون في أراضيهم التي حاول الإرهابيون حرمانهم منها وذلك في إطار الجهود الحكومية لإعادة المهجرين إلى مناطقهم.