القوات العراقية تقضي على 17 إرهابياً في صلاح الدين وكركوك

جهينة نيوز:

قضت القوات العراقية اليوم على 10 إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظة صلاح الدين شمال شرق البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان نقله موقع السومرية نيوز إن “قوة عراقية مشتركة وبناء على معلومات استخبارية تمكنت من قتل عشرة إرهابيين بعضهم يرتدي أحزمة ناسفة كما تم ضبط أسلحة بحوزتهم وذلك في أحد المنازل بقرية سميلات في صلاح الدين”.

وكانت القوات الأمنية العراقية ألقت القبض أمس على أربعة إرهابيين في محافظة صلاح الدين.

كما قضت القوات العراقية على سبعة إرهابيين من تنظيم “داعش” في قضاء داقوق بمحافظة كركوك شمال العراق.

وقال صباح النعمان الناطق الرسمي بإسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي “إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب شنت عملية جوية وبرية مباغتة استهدفت أوكارا لتنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء داقوق في كركوك أسفرت عن القضاء على سبعة إرهابيين وتدمير عدة أوكار وأنفاق للتنظيم”.

وأضاف النعمان إن “قوات الجهاز ماضية في اجتثاث الإرهاب من جميع الأراضي العراقية بعمليات نوعية سريعة معتمدة على معلومات استخبارية دقيقة”.