عزاء للمخرج شوقي الماجري في دمشق

جهينة نيوز:

نشرت الفنانة سلافة معمار على حسابها في تويتر صورة كتب عليها" الأصدقاء والمحبين

عزاء المخرج شوقي الماجري في دمشق

يوم السبت 12/ 10/ 2019-10-10 يوم واحد للنساء والرجال

المزة /صالة الأكرم

من الساعة6.00 وحتى الساعة 10.00

السلام لروحه"

وشارك الكثير من نجوم الفن في سوريا في رثاء الراحل بكلمات مؤثرة فلطالما عمل مع الفنانين السوريين وأبدع في إخراج مسلسلاتهم

حيث كتبت سلافة معمار" خسارة كبيرة جداً شوقي الماجري وداعاً

وكتبت شكران مرتجى ناعية الراحل الكبير" دقيقة صمت شوقي الماجري....رحل أجتاحني الخبر كيف لا ونحن أخوة في التراب سوريا تونس رحمه الله وصبر محبيه وأهله وأصدقائه"

وغرد عابد فهد حزنا على صديقه الذي قاد دفة نجاح دقيقة صمت" رحلة انتهت بدقيقة صمت… دقيقة صمت عن روح الأخ والصديق المخرج المبدع شوقي الماجري، رحلة بدأت في ٢٠٠٩ في مسلسل أسمهان تلاها مملكة النمل، هدوء نسبي وانتهت بدقيقة صمت"

أما كاريس بشار كتبت" رحلت باكراً لروحك دقيقة_صمت لروحك السلام"

في حين كتب الممثل محمود نصر" ما من كلام كافٍ للحديث عنه أمام ما قدمه من أعمال مهمّة كانت و ستبقى في الذاكرة.. عرفته من تجربة يتيمة بمسلسل (توق) هادىء و صامت كما رحيله الفاجع .. رحيل محزن وخسارة فنية كبيرة .. لروحه الرحمة والسلام . إنّا لله و إنّا اليه راجعون "

مصطفى الخاني نعى الراحل واصفا إياه بسوري الإبداع فكتب على تويتر"أمام فاجعة الموت هذه ، تجعلنا الصدمة عاجزين عن الكلام ، المخرج شوقي الماجري عشت حياتك تونسي الهوية وسوري الإبداع ، و مثلما كانت تونس مسقط رأسه كانت سوريا مسقط قلبه ، لك الرحمة ولذكراك المجد وعلى روحك السلام

هذا وتأتي صدمة رحيل المبدع شوقي الماجري للوسط الفني بعد صدمة رحيل الفنان المصري طلعت زكريا الذي رحل أيضا عن عالمنا منذ أيام