كيف عبرت صبا مبارك عن حزنها لوفاة طليقها شوقي الماجري

جهينة نيوز:

نشرت الفنانة صبا مبارك، صورة سوداء، عبر حسابها على إنستجرام، ولم تعلق عليها بشيء، وذلك بعد وفاة طليقها المخرج شوقي الماجري، اليوم، الخميس.

وكان المخرج شوقي الماجري قد تزوج من الفنانة الأردنية صبا مبارك، ولكن زيجتهما لم تستمر طويلا، وتم الانفصال بعد أن أنجبا ابنهما (عمار)، الذي ولد في آذار عام 2004.

وللمخرج شوقي الماجري 14 عملًا فنيًا، أكثرها من الدراما، وأبرز هذه الأعمال مسلسل «أسمهان» الذي جسد حياة الممثلة الراحلة، وأدت بطولته الفنانة السورية سلاف فواخرجي عام 2008إضافة لمسلسل أخوة التراب ومؤخرا مسلسل دقيقة صمت