احتفال عمرو دياب بعيد ميلاده مع غياب لعبارات التهنئة من أبنائه

جهينة نيوز:

ثلاث سنوات متتالية غاب فيها أبناء عمرو دياب وزوجته زينة عاشور عن مشهد الاحتفال بعيد ميلاده، قبل أن تتصدر الفنانة دينا الشربيني المشهد، ويأخذ الاحتفال منحنى جديدا اختفت فيه عبارات التهنئة من الأبناء.

واحتفل عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ 58 في أحد الفنادق الشهيرة، مع عدد قليل من المقربين بينهم دينا الشربيني.

وظهر في الصور التي نشرها عدد من الفنانين، ياسمين رئيس وتامر حبيب وأحمد السعدني، وتامر مرسي والمطرب خالد سليم، والفنان عمرو يوسف، والفنان أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي، وعمرو منسي الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.

واختفت عبارات التهنئة من على حسابات زوجة دياب وأبنائه، ولم يكتب أي منهم أي عبارة تهنئة.