عرض فيلم" الاعتراف" اليوم ضمن عروض مهرجان الاسكندرية السينمائي

جهينة نيوز:

تعرض إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ٣٥، اليوم، عدة أفلام منها الفيلم السوري "اعتراف"من مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة وفيلم "حريق أوبرا القاهرة".

كما يعرض الفيلم الأردني "صباح الليل" ضمن مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة، والفيلم التونسي "بنت القمرة" من مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة.

ويعرض الفيلم الإماراتي "مسك" ضمن مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة، والفيلم اليوناني "في هذه الأرض لا أحد يعرف كيف يبكي" من المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، والفيلم الجزائري "صوت الملائكة" من المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، والفيلم المغربي "رحل" من المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة وفيلم "ماضي لا ينتهي" من مونتينجرو "الجبل الأسود" وصربيا من المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، والفيلم المغربي "التمرد الأخير" في نادي اتحاد الإسكندرية، والفيلم السعودي "المسافة صفر" في النادي الأوليمبي والفيلم السوري "اعتراف" النادي الرياضي، والفيلم الجزائري "الطريق المستقيم" في شاطئ شيراتون كافية والفيلم التونسي "بنت القمرة" في نادي نقابة المعلمين.

ومن ضمن فعاليات المهرجان تعقد دورة تكريم المخرج محمد فاضل وسيديرها الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان ود.وليد سيف وندوة تكريم النجمة نبيلة عبيد وسيديرها أباظة والإعلامية شيرين عبدالخالق