شاب يتوسل لحبيبته السابقة بالعدول عن قرارها.. فهل قبلت؟

جهينة نيوز:

حاول شاب أن ينتهز فرصته الأخيرة لإقناع حبيبته السّابقة بالتراجع عن قرار زواجها من رجلٍ آخر في يوم زفافها.

وفي التفاصيل، انتشر فيديو في مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيه ما حدث في إحدى شوارع ميديلين الكولومبيّة، حيث استوقف الشاب سيارة العروس، وتوسّل إليها قبل لحظاتٍ من عقد قرانها.

وبعدما لاحظ أنَّ إظهار عاطفته لم يلق أي جدوى، أقدم الشاب على تقبيل العروس. وبالرغم من اعتبار البعض أنَّها خطوة إيجابيّة، إلا أنّها دفعته بعيدًا منها.

والجدير بالذكر أنَّ الشهود على هذا المشهد الاستثنائي بدأوا يطالبون العروس بالتراجع عن قرارها، وبتبادلها القبلات مع الشاب.

وبالرغم من تعاطف البعض معه، تلقّى الشاب انتقادات كثيرة من البعض، الذين اعتبروا الموقف مهيناً، كما أنّ عليه احترام قرار العروس، وفقًا لموقع "دايلي ستار" البريطاني