بدقيقة صمت.. المخرج التونسي شوقي الماجري ينهي مسيرته .. وتفاصيل حول وفاته

الخميس, 10 تشرين الأول 2019 الساعة 13:59 | ثقافة وفن, تلفزيون

بدقيقة صمت.. المخرج التونسي شوقي الماجري ينهي مسيرته .. وتفاصيل حول وفاته

جهينة نيوز:

انتقل صباح اليوم المخرج التونسي شوقي الماجري إلى جوار ربه بعد أن أصابته وعكة صحية منذ أيام قليلة، وقد تم نقله إلى المستشفى في أحد مشافي مصر في ساعة متأخرة من ليلة البارحة وأصيب بجلطة في مدخل المستشفى فارق إثرها الحياة

ووجّه ابن شقيقة المخرج الراحل شوقي الماجري، نداء للسفارة التونسية في مصر، ولوزير الثقافة، من أجل تسريع إجراءات نقل جثمان الماجري المقيم في القاهرة.

كما توجه بنداء إلى الفنانة لطيفة العرفاوي قائلا ''نعرف مكانة شوقي عندك وعلاقتكما الوطيدة... نرجو أن تتدخلي لدى السلطات في مصر لتسريع الإجراءات لأن أفراد العائلة لا يمكنهم التنقل حاليا إلى مصر..''. وأضاف أن صبا مبارك طليقة المخرج التونسي هي من أعلمت العائلة بالخبر.

يذكر أن شوقي الماجري هو مخرج مسلسل دقيقة صمت الذي عرض في الموسم الدرامي السابق إضافة إلى إخراجه العديد من أعمال الدراما التلفزيونية السورية


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