ما هي حقيقة تعرض رامز جلال لمهاجمة سمكة القرش؟

جهينة نيوز:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول تعرض الفنان رامز جلال لحادث حول مهاجمة سمكة قرش جلال أثناء تصويره جزء جديد من برنامجه التلفزيوني.

الامر الذي دفع نفى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي لإصدار بيان حول هذه الشائعات وأصدر زكي بياناً مقتضباً قال فيه: "هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة، ونرجو التأكد منها قبل بثها أو نشرها".

يذكر أن الظهور الأخير لرامز، قبل شائعة سمكة القرش، كان خلال وجوده مع الفنانين أحمد حلمي ومنى زكي وياسمين عبدالعزيز وأحمد السقا في جلسة فنية جمعتهم في منزل حلمي ومنى.

وكان أحدث أعمال جلال فيلماً بعنوان "سبع البرمبة" الذي شاركه البطولة فيه كل من جميلة عوض وياسر جلال وأحمد السقا