لافروف: نتفهم القلق الشرعي لتركيا حيال أمن حدودها و الحل في إطار اتفاقية أضنة

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تعليقا على العملية التركية في سوريا، إن بلاده تتفهم قلق أنقرة الشرعي حيال أمن حدودها لكن يجب تسوية الأمر في إطار اتفاقية أضنة .

وقال لافروف إن روسيا تشجع الحوار بين دمشق والحكومة التركية، مؤكدا في نفس الوقت على "وجوب تأسيس حوار بين دمشق والأكراد".

و دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء ، إلى إجراء تقييم دقيق لـ تداعيات العملية التي تنوي تركيا شنها شمال شرق سوريا بشكل دقيق لمنع الإضرار بجهود تسوية الأزمة في البلاد مشدداً كلا الجانبين على أهمية ضمان وحدة سوريا ووحدة أراضيها واحترام سيادتها .