أنباء عن انسحاب نحو 50 جنديا أمريكيا من محافظة الحسكة باتجاه العراق

جهينة نيوز:

أفادت وكالة سانا للأنباء عن انسحاب قرابة 50 جنديا من قوات الاحتلال الأمريكي مع عشرات الآليات من محافظة الحسكة عبر معبر سيمالكا المائي غير الشرعي مع العراق.

و قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، امس الأربعاء، " إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرارا بإبعاد الجنود الأمريكيين عن طريق الأذى "، و أن "الولايات المتحدة لم تعط الضوء الأخضر لتركيا كي تغزو سوريا" ، مؤكداً أن أنقرة لديها "مخاوف أمنية مشروعة"

و كشفت جلنار ايبت مستشارة الرئيس التركي لشبكة CNN أن رجب طيب أردوغان تفاهم مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب حول طبيعة وأهداف العمليات التي أطلقتها أنقرة في شمال سوريا تحت اسم "نبع السلام".

المصدر سانا/