الخارجية الإيرانية تدعو تركيا إلى وقف عمليتها العسكرية وسحب القوات من الأراضي السورية

جهينة نيوز:

دعت وزارة الخارجية الإيرانية ، الخميس ، تركيا إلى وقف عمليتها العسكرية بشكل عاجل وسحب القوات من الأراضي السورية، معربةًعن قلقها "إزاء الوضع الإنساني والمخاطر على المدنيين من العمل العسكري التركي داخل سوريا".

و ألغى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني زيارة كانت مقررة إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر برلماني بدعوة من نظيره التركي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق عملية عسكرية بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا ،لإنشاء منطقة آمنة .