بايدن يدعو لعزل ترامب و الأخير يرد " مثير للشفقة "

جهينة نيوز:

اتهم نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الرئيس دونالد ترامب، بخيانة بلده و تقويض الدستور فيما رد الأخير بالقول سنفوز في انتخابات 2020 .

وقال بايدن، الذي كان يلقي خطابا قاسيا في نيوهامير إن ترامب "يقوض الدستور ولا يمكننا أن نسمح له بالاستمرار في ذلك".

وأضاف بايدن، الذي كان نائبا للرئيس في عهد أوباما، وقد يكون خصم ترامب في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2020: "لحماية دستورنا وديمقراطيتنا ومبادئنا الأساسية، يجب أن يستهدف بإجراءات عزل".

وتابع أن ترامب "خان" بلده ويشكل "تهديدا"، فيما رد ترامب في تغريدة على تويتر بتعليق مقتضب، وكتب "مثير للشفقة".

وتبدو استراتيجية البيت الأبيض واضحة وتتمثل بتعطيل كل ما يطلب منه وبمحاولة إقناع ناخبيه الجمهوريين بأن إجراءات الاتهام، التي بدأت ليست سوى مناورة سياسية، واستخدام هذه الذريعة لإثارة حماس الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة.

و كان ترامب كتب في تغريدة صباح الأربعاء أن "الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئا، مهووسون بشيء واحد هو الإساءة للحزب الجمهوري وللرئيس (...) والنبأ السار هو أننا سنفوز في انتخابات 2020".