العدوان التركي يجدد استهدافه عدة قرى شرق رأس العين ويبدأ بإزالة الجدار بالقرب من قرية تل حلف بالحسكة

الخميس, 10 تشرين الأول 2019 الساعة 10:31 | شؤون محلية, أخبار محلية

العدوان التركي يجدد استهدافه عدة قرى شرق رأس العين ويبدأ بإزالة الجدار بالقرب من قرية تل حلف بالحسكة

جهينة نيوز:

جدد العدوان التركي اليوم استهدافه قرى نداس وعلوك وحميد شرق رأس العين.

وأفادت وكالة سانا بأن جيش النظام التركي بدأ بإزالة الجدار بالقرب من قرية تل حلف غربي رأس العين.

وأشارت إلى ورود أنباء عن توغل بري للعدوان التركي في قرى اليابسة والمنبطح والحاوية وبير عاشق التابعة لبلدة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

واستشهد 8 مدنيين وجرح 20 آخرون أمس جراء العدوان التركي على القامشلي والدرباسية ورأس العين بريف الحسكة والذي استهدف المرافق الخدمية والبنى التحتية المهمة كالسدود ومحطات الكهرباء والمياه التي تروي ملايين السكان.


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