السكن الجامعي مجاني لذوي الشهداء والجرحى في جامعة البعث بحمص

جهينة نيوز:

أكد الدكتور إلياس بطرس نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية أن المدينة الجامعية في جامعة البعث بحمص اتخذت الإجراءات اللازمة لإسكان الطلبة القدامى والمستجدين للعام الدراسي 2019/2020 حيث تم إسكان 4680 طالبة من القدامى و406 طالبات جديدات بينما تم إسكان 2972 طالبا قدامى و275 طالبا جديدا ولا تزال عمليات إسكان الطلبة مستمرة.

ولفت إلى أن أعمال الصيانة تجري حاليا للوحدتين الأولى الثالثة بكلفة تصل إلى 108 ملايين ليرة وبطاقة استيعابية تصل إلى 3000 طالب ومن المتوقع أن يتم وضعهما في الخدمة خلال الفصل الثاني من العام الدراسي، في حين بلغت قيمة أعمال الصيانة للوحدات السكنية 42 مليون ليرة، وتم تأهيل الطريق الواصل بين المدينة والجامعة نظرا لأهميته ومؤكدا أن عمليات إسكان الطلبة تتم حسب الأولوية للكليات التطبيقية والعلمية والهندسة بفروعها المختلفة وإسكان أبناء الشهداء والعسكريين وأبناء المصابين واستثنائهم من الرسوم السنوية البالغة حوالي 4 آلاف ليرة واستضافة طلاب الرقة وإدلب فقط ، وأشار بطرس إلى توفير كافة الخدمات اللازمة للطلاب عن طريق مديرية الأنشطة الطلابية بأسعار مناسبة مؤكدا عدم وجود أي صعوبات في توفير ما يلزم من مادة المازوت التي تمت تعبئتها مسبقا.

من جهة ثانية قال الدكتور غسان إدريس مدير المدينة الجامعية لصحيفة الثورة :إن عمليات التسجيل تشهد حاليا ازدحاما شديدا رغم التوجيهات للطلاب القدامى بضرورة التقدم بطلب استمرارية في السكن نهاية العام الدراسي ومع ذلك نعمل بالطاقة القصوى والأولوية لتسجيل الطالبات مشيرا إلى أن خروج الوحدتين الأولى والثالثة شكل ضغطا وازدحاما في الغرف كما تم تخصيص الوحدة 15 لطلاب السنوات الثالثة والرابعة والخامسة من طلاب الطب البشري وطب الأسنان إضافة لأبناء الشهداء من جميع الاختصاصات، ويتم حاليا إتمام عمليات إسكان الطلاب الجدد حسب القوائم الصادرة مشيرا إلى أن أهم الصعوبات هي قدم البنى التحتية في المدينة الجامعية رغم إجراء الصيانة الدورية للوحدات السكنية إضافة للنقص في الكادر العامل لجميع المهن وتتم إسناد عمليات النظافة لمتعهد وهناك أيضا مجمع خدمي داخل المدينة يحتوي على 14 محلا ووجود فرع للسورية للتجارة داخل المدينة الجامعية وتشكل الحدائق نصف مساحة المدينة الجامعية ونعاني نقصا في توفير مياه السقاية للحدائق.