مصدر بميليشيا "قسد": إسقاط طائرة استطلاع تركية وإعطاب 4 آليات

جهينة نيوز:

أكد مصدر مسؤول في ميليشيا قوات سوريا الدمقراطية "قسد" إحباط محاولة تقدم للجيش التركي عبر المحور الشمالي لتل أبيض.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" أنه "تم إسقاط طائرة استطلاع وإعطاب 4 آليات تركية دون تغير بخارطة السيطرة حتى الآن".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق من يوم امس الأربعاء، بدء عملية برية في الشمال السوري شرق الفرات، وبدأت القوات التركية بقصف واجتياح المناطق المتاخمة للحدود التي تقع تحت سيطرة مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية".

وأضافت الدفاع التركية في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم الأربعاء، إن الجيش التركي قصف 181 هدفا للمسلحين الأكراد منذ بدء العملية في سوريا.