الأردن لتركيا: أوقفوا الهجوم على سوريا فورا ‎

جهينة نيوز:

طالب الأردن ‎تركيا بوقف هجومها على ‎سوريا فورا وحل جميع القضايا عبر الحوار فِي إطار القانون الدولي.

و أدان الأردن على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي "كل عدوان يهدد وحدة سوريا".

وقال الصفدي في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، "نطالب ‎تركيا بوقف هجومها على ‎سوريا فورا وحل جميع القضايا عبر الحوار فِي إطار القانون الدولي".

وأضاف "نرفض أي انتقاص من سيادة سوريا وندين كل عدوان يهدد وحدتها". مؤكدا أن حل الأزمة سياسيا بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وحقوق مواطنيها ويخلصها من الإرهاب وخطره هو سبيل تحقيق الأمن لسوريا وجوارها.

هذا وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق من يوم الأربعاء، بدء عملية برية في الشمال السوري شرق الفرات، وبدأت القوات التركية بقصف واجتياح المناطق المتاخمة للحدود التي تقع تحت سيطرة مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية".