لاريجاني يلغي زيارته لتركيا على خلفية عدوانها على الأراضي السورية

جهينة نيوز:

ألغى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني زيارة كانت مقررة إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر برلماني بدعوة من نظيره التركي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا اليوم أن لاريجاني ألغى الزيارة بسبب العدوان التركي على الأراضي السورية.

وشن جيش النظام التركي بعد ظهر اليوم عدواناً على مدينة رأس العين بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة وعلى منطقة تل أبيض بالريف الشمالي للرقة وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام للمرة الثالثة عن سحب قوات بلاده الاحتلالية من الأراضي السورية ضمن سياق تبادل الأدوار مع النظام التركي.

و كانت الولايات المتحدة و تركيت قد شكلا غرفة عمليات عسكرية مشتركة لادارة العدوان التركي على سورية في وقت سابق من الشهر الماضي.