الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يبحث مع نظيره العراقي تطورات العملية العسكرية التركية في سوريا

جهينة نيوز:

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره العراقي برهم صالح تطورات العملية العسكرية التركية في سوريا

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي إن الرئيسان بحثا "مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التطورات الاخيرة في سوريا، والعدوان التركي علي سيادة وأراضي سوريا، الأمر الذي يمثل تطور خطير يهدد الامن والسلم الدوليين ويفاقم الأوضاع المتأزمة في المنطقة، ويؤثر على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وكذلك علي مسار العملية السياسية بها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأضا أن السيسي وصالح اتفقا على "استمرار المشاورات الثنائية..للتصدي للخطوة التركية وللحفاظ علي سلامة ووحدة سوريا".

و يذكر بان جمهورية مصر العربية دعت لاجتماع طاريء لجامعة الدول العربية (التي تجمد عضوية سورية) على مستوى وزراء الخارجية لبحث العدوان التركي على سورية.