الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث "العدوان التركي" على سوريا

جهينة نيوز:

تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا، يوم السبت المقبل، على مستوى وزراء الخارجية لبحث "العدوان التركي" على الأراضي السورية.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إنه "تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم السبت المقبل، بناء على طلب جمهورية مصر العربية وتأييد عدة دول، وذلك لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية".

وأكد أن العملية العسكرية التركية تمثل "اعتداء غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة ، استغلالا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي".

وأضاف أن الاجتماع جاء بالتشاور مع وزير خارجية العراق رئيس مجلس الجامعة على المستوى الوزاري فى دورته الحالية.

و يذكر ان جامعة الدول العربية جمدت عضوية سورية التي تعتبر من مؤسسي الجامعة العربية ولا تعترف الجامعة بالسلطات السورية و صمتت على الاعتداءات الامريكية و الاسرائيلية و التركية على الاراضي السورية, و لم تدين عشرات المجازر التي ارتكبتها المنظات الارهابية في سورية في حين اصدرت العديد من البيانات ضد الجمهورية العربية السورية.