الاحتلال التركي يعلن البدء بعدوان بري على سورية برفقة جماعات ارهابية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الحرب التركية، مساء الأربعاء، إطلاق قواتها عدوانا بريا على الاراضي السورية ضمن ما تسميه عملية "نبع السلام" بالتعاون مع الجماعات الارهابية من ميليشيات الجيش الحر الارهابي.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته مساء اليوم: "أطلقت قواتنا المسلحة الباسلة بالتعاون مع (الجيش الحر) هجوما بريا في منطقة شرق الفرات في إطار عملية نبع السلام".

و كان جيش الاحتلال التركي قد بدء بقصف مواقع لميليشيات قسد العميلة و مواقع مدنية داخل الاراضي السورية بتنسيق كامل مع الاحتلال الامريكي, و يقود العدوان التركي غرفة عمليات مشتركة بين الاحتلال الامريكي و الاحتلال التركي.