الإمارات : العدوان التركي " الخطير" اعتداء غير مقبول على سيادة دولة شقيقة

الأربعاء, 9 تشرين الأول 2019 الساعة 22:44 | سياسة, عربي

الإمارات : العدوان التركي

جهينة نيوز:

دانت دولة الإمارات بشدة العملية العسكرية، التي أطلقتها القوات التركية شمال شرق سوريا، و اعتبرته عدوان "خطير" و"اعتداء غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة".

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان أصدرته مساء اليوم الأربعاء، إن حكومة البلاد تدين "بأشد العبارات العدوان العسكري التركي على سوريا".

واضافت الوزارة أن "هذا العدوان يمثل تطورا خطيرا واعتداء صارخا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويمثل تدخلا صارخا في الشأن العربي".

وأكد بيان الوزارة "موقف دولة الإمارات الثابت والرافض لكل ما يمس سيادة الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين"، محذرا "من تبعات هذا العدوان على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ومسار العملية السياسية فيها".

المصدر: وام


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