أبراج الخميس 10 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٠/ ١٠: يحب الاستقامة قوة وعزيمة، يحب العلم، يتميز ببعد النظر والحيطة والاتزان، يمتلك طبيعة محافظة، عنده روح الدعابة، ابداع وتجارب بالحياة، يبحث عن الجديد دائما، فصاحة لسان لتجتمع حوله الاضواء، يجتمع حوله الدعم، محب للعائلة، الاشهر القادمة اتصالات مهمة، لقاءات، تعزيز الجانب الفكري، تعامل بالعقارات، بيع او شراء منزل او سيارة او تعديل على الديكورات، ارتباط للبعض او شراكة عمل للبعض

الحمل: خذ نفس عميق، ابتعد عن التوتر ولا تدخل بالتباس او تسبب لنفسك ارهاق، اليوم فارغ من الحماية والحظ لكن يجب ان تتصرف بالصبر والرصانة حتى لا يساء فهمك، اهتم بصحتك ولا تصعب الأشياء صغيرة بسبب كثرة تدقيقك، اترك الأمور تأخذ مجراها العفوي، كن هادى ةبالنفس الطويل

الثور: نهار يحمل اصدقاء ولقاءات انضمام لدعوات وزيارات تلتقي بوجوه جديدة، أو تلتقي بصديق مخلص قديم ينقذك من ورطة يلتف حولك، اطلب أمنية تتحقق لك ترغب بتجربة جديدة ومميزة، كرر المحاولة ولا تقف متفرج لان الاصدقاء حولك

الجوزاء نهارك مهني ومسيطر على نهار فيه الكثير من الأعمال قد تتفاجا بمتغيرات متعلقة بعملك، فترة لإظهار مواهبك، عالج وضعك واعطي صورة جميلة عنك وأكد أحكامك واثبت جدارتك وسمعتك الطيبة حتى لا يساء فهمك ويصبح يومك متعب، انتبه لصحتك

السرطان: يبدأ نهارك بعروض فكر بهدوء ولا تتسرع، تملك رغبة بتطوير ذاتك والاعتناء بمستواك الثقافي والمهني، تزداد قوة حدسك ورغبتك بالتعمق في الأمور الغامضة، يوم للاخبار من بعيد ترتفع سوية انتاجك في العمل، تكلف محامي يساعدك بأمور ومشاكل على صعيد قانون، احذر من بحث عن مغامرات وابتعد عن اختبار المعتقدات الشخصية، يوم للاستقامة والحركة

الأسد: مشغول بإدخال تعديل على ميزانيتك المالية عن طريق تعويض أو تمويل من شراكة، يبدو يوم قاسي بتاثيراته، ابتعد عن اي تحرك جديد لا تهمل عنايتك بصحتك، يحملك نهارك أمر اداري قانوني أو تنشغل بمسائل ترتبط بأحد عائلتك، بالعموم يوم جيد لتقوم بتصفية ديون وحصول على دعم مالي او استشفائي او نفقات

العذراء: تركيزك على الشراكة تعمل مشاركة بأفكارك وتخطط لتحقق اهدافك اليوم، فاوض وحاور بهدوء وليونة وابتعد عن حساسية والتعدي لقاء يسببلك توتر حاول إيجاد قاسم مشترك مع شريك الآخر سواء عاطفي أو عملي، للبعض عقد عمل انتبه من الغيرة أيضا، انتبه من الغيرة

الميزان: أبدا باكرا أفضل ما تتراكم الأعمال عليك، نظم وقتك لتفادي تزامن الأعمال معا، احترم الالتزامات الاجتماعية والمهنية، ضغوط متنوعة بين مسائل شخصية وعملية، اطلب مساعدة من صديق حتى تنهي المهم من أعمالك، لا تنسى الانتباه على صحتك وغذائك، القمر ببرج الحوت يفتح شهيتك

العقرب: تسجل نقاط لصالحك تكون من محظوظين وتتحكم بأي وضع ترتفع نسبة نجاحك حتى تلتقي مع الاحبة وتمارس نشاط فني مع الاحبة وتمضي وقت، يوم جميل حتة تملأ فراغك على الفور وتتخلص من طاقة سلبية، اتجه نحو تطهير نهارك، تشعر بالسعادة من الصعب تعيش لوحدك يوم للاختلاط وانعطاف نحو الأفضل اعطي اهتمامك لمسائل تتعلق بالاولاد ودعم نهارك.

القوس: تركز على العائلة وتهتم بمطالبهم، تستقبل زوار، نهار يحملك جدل وعرقلة حول قضية تتعلق بأحد افراد عائلتك، اهتم بأوضاعك الشخصية بوم يناسبك تتلقى اتصالات تلطف الأجواء، بالعموم تسمع أخبار تتعلق بوضعك المادي، تعزز علاقتك مع أفراد العائلة.

الجدي: نهار إيجابي تتحمس للامور، لقاءات جيران واخوة واخوات ومواعيد واتصالاتك ورسالة مهمة تحمل لك، طريقة تفكيرك تجعلك تعمل مشاركة مقابلة ناجحة للبعض، للطلاب نهار جيد للامتحان، انفتاح ودوافع جديدة رسالة هامة تحمل رسالة مفرحة عن عمل كنت تريد الدخول فيه او رحلة قصيرة ومفاجئة، عنوان نهارك تنقلات

الدلو: طموح مالي ونهارك يدلك على المال والكسب، جهز مسبقا واهتم للمسائل المالية وابتكارات لتبدأ بأشياء تستقبل فيها الفرص، يدور براسك كيف تحصل على المكسب المالي، هدية وانطلاقة ناجحة، نهارفيه قوة وسيطرة على صعيد التمويلات

الحوت: القمر ببرجك، تتكلف بمهمة لان نهارك فيه طاقة ومواهب جديدة، تسمع خبر تجد حل جذري وتكون الأول في الوصول لهدفك، روج لاعمالك بجرأة، كن جريء تنطلق نحو اكتشافات مميزة، القمر ببرجك، تعمل توازن لذاتك، اجادة توازن بين عاداتك والعواطف، تسيطر على زمام الامور