ميليشيا قسد تشعل الاطارات وسط مدينة رأس العين

الأربعاء, 9 تشرين الأول 2019 الساعة 17:53 | سياسة, عالمي

ميليشيا قسد تشعل الاطارات وسط مدينة رأس العين

جهينة نيوز:

افادت مصادر اهلية لجهينة نيوز بان ميليشيا قسد التي تتبع للاحتلال الامريكي اشعلت الاطارات في شوارع مدينة رأس العين بدعوة حجب الرؤية عن طائرات العدوان التركية.

و كانت قوات الاحتلال التركي بدأت بشن غارات و قصف مدفعي كثيف بالتنسيق مع الاحتلال الامريكي على مدينتي تل ابيض و راس العين بمزاعم محاربة الارهاب في عملية عدوانية على سورية تحت مسمى نبع السلام, و ذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال الامريكي من المنطقة التي تنوي تركيا احتلالها .

و كان الاحتلال الامريكي و الاحتلال التركي قد اقاما غرفة عمليات مشتركة للاشراف على العدوان التركي على الارضي السورية.


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