أردوغان يوجه رسالة لـ " الجيش المحمدي "؟!

جهينة نيوز:

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رسالة إلى الفصائل الإرهابية التي تقاتل إلى جانب الجيش التركي في عدوانه على الأراضي السورية .

وقال الرئيس التركي في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر يوضح فيها أهداف العدوان المسمى " نبع السلام ": سنقضي على خطر الإرهاب الموجه نحو بلدنا، وسنعمل على تحقيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم من خلال المنطقة الآمنة التي سنشكلها".

وإلى الفصائل الإسلامية المتطرفة التي تقاتل تحت العلم التركي قال : "أقبل كافة أفراد الجيش المحمدي الأبطال المشاركين في عملية نبع السلام من جباههم، وأتمنى النجاح والتوفيق لهم ولكافة العناصر المحلية الداعمة والتي تقف جنبًا إلى جنب مع تركيا في هذه العملية، وفقكم الله وكان في عونكم".

وكان قد أعلن أردوغان في وقت ساق الأربعاء عن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية على المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا " قسد" شرق الفرات.