الاحتلال التركي يشن تمهيد عسكري عنيف على رأس العين و اصابات في صفوف المدنيين

الأربعاء, 9 تشرين الأول 2019 الساعة 17:15 | سياسة, عالمي

الاحتلال التركي يشن تمهيد عسكري عنيف على رأس العين و اصابات في صفوف المدنيين

جهينة نيوز

افادت مصادر اهلية عن قيام قوات الاحتلال التركي بشن هجمات عنيفة على مدينة رأس العين مما ادى الى وقوع اصابات و سط نزوح للاهالي من المدينة.

و افادت المصادر لجهينة نيوز بان طيران الاحتلال التركي شن غارات على مواقع ميليشيات الاحتلال الامريكي (قسد) وسط تمهيد مدفعي عنيف ادى الى سقوط جرحى بينهم مدنيين.

و في ذات السياق ذكرت وكالة سبوتنك ان قوات الاحتلال التركي بدأت بهدم الجدار الفاصل على الحدود تمهيد لعدوان بري.

و كان الاحتلال الامريكي اخلى مواقعه في المنطقة و ذلك بعد انشاء غرفة عمليات عسكرية امريكية تركية مشتركة للاشراف على العدوان التركي على الاراضي السورية.


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