مشروع الحاضنة التراثية .. ورشة تدريبية خاصة بصناعة الأعواد الموسيقية

جهينة نيوز:

الورشة التدريبية الخاصة بصناعة الأعواد الموسيقية إحدى ورشات مشروع الحاضنة التراثية التي أقامتها وزارة السياحة بالتعاون مع منظمة اليونيسكو في سوق المهن اليدوية بدمشق.. وتعتبر صناعة الأعواد من المهن القديمة التي يفاخر الحرفيون السوريون بها على مستوى العالم وتتكون آلة العود من صندوق كبير هو بطن العود أو القصعة مغطاة بما يسمى الصدر أو الوجه تتوسطه فتحات تسمى القمرية أو الشمسية مزخرفة على اسم العازف الذي يحمله أو المغني يليه الفرس مربط أطراف الأوتار وتأتي بعده الرقمة التي تصون وجه العود من تأثير ضرب الريشة أثناء العزف وتأتي رقبة العود التي تجلس عليها الأوتار المشدودة ومن ثم الزند الذي يلتصق عليه الأنف والرقبة أو البنجق وفيه ثقوب المفاتيح التي تستخدم في ربط الأوتار الثنائية وتسويتها وعددها خمسة مرتبة من الأرق إلى الأغلظ وقد يزيد عليها وتر سادس، وللعود نوعان العربي المشهور بثخانة صوته وكبر حجمه وأشهر المدن التي أنتجته دمشق والقاهرة وبغداد وآخر يعرف بصوته الحاد.