| أردوغان يعلن بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا

الأربعاء, 9 تشرين الأول 2019 الساعة 16:28 | سياسة, محلي

| أردوغان يعلن بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا

جهينة نيوز

الرئيس رجب طيب اردوغان: العملية العسكرية ضد "الميليشيات الكردية" بدأت


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