X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
مشروع الحاضنة التراثية .. ورشة تدريبية خاصة بصناعة الأعواد الموسيقية
تركيا: العملية شمالي سوريا ستتم وفقا للقانون الدولي وسنخبر دمشق بها!
| أردوغان يعلن بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا
آلاف المتبرعين يصطفون لإنقاذ حياة طفل مصاب باللوكيميا
مقتل عدة أشخاص بإطلاق نار أمام معبد يهودي في مدينة هاله الألمانية
لقاء يجمع بين الفنان قصي خولي ونجوم كرة القدم السوريين
عبر عن حبه لزوجته بلوحات إعلانية ضخمة
طلعت زكريا بعد الرحيل يقلب مواجع الفنانين
ميسي: تمنيت استمرار رونالدو في مدريد
تتويج الفيلم المصري "ليل/خارجي" بجائزة مالمو للسينما العربية
لاتهامه احدى الفنانات بالتطبيع مع اسرائيل الفنان الأردني جميل عواد إلى القضاء اليوم
مسؤولون: التوغل التركي شمال شرق سوريا لم يبدأ بعد
الاتصالات تطلق خدمة “الفايبر نت” في 6 محافظات.. وتوضح المبدأ الذي تقوم عليه الخدمة!
وزير الدفاع التركي: الإعداد للعملية العسكرية شمال سوريا مستمر وعمليات الانتشار متواصلة
سورية تدين النوايا العدوانية للنظام التركي وتؤكد تصميمها على التصدي للعدوان بكل الوسائل المشروعة
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
| أردوغان يعلن بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا
الأربعاء, 9 تشرين الأول 2019 الساعة 16:28 |
سياسة
,
محلي
شارك
|
جهينة نيوز
الرئيس رجب طيب اردوغان: العملية العسكرية ضد "الميليشيات الكردية" بدأت
أخبار ذات صلة
تركيا: العملية شمالي سوريا ستتم وفقا للقانون الدولي وسنخبر دمشق بها!
مسؤولون: التوغل التركي شمال شرق سوريا لم يبدأ بعد
وزير الدفاع التركي: الإعداد للعملية العسكرية شمال سوريا مستمر وعمليات الانتشار متواصلة
سورية تدين النوايا العدوانية للنظام التركي وتؤكد تصميمها على التصدي للعدوان بكل الوسائل المشروعة
المقداد: سوريا ستدافع عن اراضيها ولن تقبل بأي احتلال لأي ذرة تراب سورية
اقرأ المزيد...
سورية تدين النوايا العدوانية للنظام التركي وتؤكد تصميمها على التصدي للعدوان بكل الوسائل المشروعة
المقداد: سوريا ستدافع عن اراضيها ولن تقبل بأي احتلال لأي ذرة تراب سورية
حفل وداع للسفير الجزائري بدمشق بمناسبة انتهاء مهامه
المقداد لـ مركايلو: الدولة السورية قامت بجهود ضخمة لنزع الألغام التي زرعتها المجموعات الإرهابية
شاهد.. انسحاب القوات الأمريكية من سوريا قبيل عملية تركيا العسكرية
رسالة وفاء من الأسير المناضل صدقي المقت بذكرى حرب تشرين التحريرية
ميليشيا قسد تهدد بالحرب الشاملة في حال اقدام تركيا على شن عملية عسكرية شرق الفرات
واشنطن تصادق على بيع 150 صاروخاً مضاداً للدبابات لأوكرانيا
تجهيز المصارف المطرية وتنظيفها وترحيل الترسبات ومصائد مطرية جديدة في العاصمة
الوزير المعلّم : خُطط إردوغان لتوطين اللاجئين السوريين تطهير عرقي
المعلم: اللجنة الدستورية ملكية سورية وبقيادة سورية وممنوع التدخل الخارجي في شؤونها
الجعفري: من يسعى إلى عرقلة عمل لجنة مناقشة الدستور يتحمل مسؤولية أفعاله.
سورية تدين قرار لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي حول هونغ كونغ: تدخل سافر في شؤون الصين
المعلم: سورية ترفض أي تدخل خارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور أو وضع جدول زمني لها
الصاروخ المرعب… الصين تكشف سلاحا خارقا بالصدفة
أضف تعليق
أخبار اخرى
مشروع الحاضنة التراثية .. ورشة تدريبية خاصة بصناعة الأعواد الموسيقية
تركيا: العملية شمالي سوريا ستتم وفقا للقانون الدولي وسنخبر دمشق بها!
| أردوغان يعلن بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا
آلاف المتبرعين يصطفون لإنقاذ حياة طفل مصاب باللوكيميا
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج الأربعاء 9 تشرين أول مع سمر عمران
وفاة الفنان طلعت زكريا بعد تعرضه لوعكة صحية
9 فوائد هامة .. تعرف على البلح الأصفر قاهر الشيخوخة وعدو الاكتئاب
النجم الغنائي الفرنسي ستيفان سينشال: محاربة سورية للإرهاب دفاع عن العالم بأسره
الأكثر مناقشة
جديد قضية النفط والوقود وأسرار العقود... أملٌ معقودٌ أم مفقود؟!
ارتفاع عدد قتلى المظاهرات في العراق الى 73 وهدوء حذر يسود شوارع العاصمة
تطورات سريعة لما سمي بـ"المنطقة الآمنة التركية"، وتزامن مع الهجوم على شرق الفرات
ترامب يعلن سحب قواته من الحرب السورية السخيفة و القبلية التي لا نهاية لها
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2019
بوابة جهينة الاخبارية
.