آلاف المتبرعين يصطفون لإنقاذ حياة طفل مصاب باللوكيميا

جهينة نيوز:

نجحت حملة تبرعات لصالح صبي بريطاني مصاب بسرطان الدم، يبلغ من العمر خمس سنوات، في جمع 500 ألف جنيه إسترليني (610000 دولار أمريكي) خلال ثلاثة أسابيع فقط.

وكان الطفل أوسكار ساكسلبي لي، قد خضع لعملية زرع للخلايا الجذعية في وقت سابق من هذا العام، وتعافى بشكل شبه كامل. ولكن المرض عاد بعد فترة وجيزة، ما دفع والدي الطفل لإطلاق حملة للتبرعات لإجراء تجربة سريرية في سنغافورة قبل فوات الأوان.

وتمكن والدا الطفل أوليفيا وجيمي لي، من جمع ما يقرب من 600 ألف دولار أمريكي، خلال أقل من شهر، بفضل الاستجابة الغير مسبوقة للمتبرعين الذين شوهدوا وهم يصطفون بطوابير طويلة تحت الأمطار، أمام مدرسة بيتماستون الابتدائية للتبرع للطفل.

وقد أصيب والدا الطفل بالدهشة عندما شاهدوا الإقبال الغير مسبوق على التبرع حيث بلغ عدد المتبرعين قرابة 4800 شخص.

وقالت والدة الطفل: " لقد كان من المؤثر أن نرى الأفراد ومعلمي المدارس وموظفي الشركات والأطفال، يقدمون كل ما في وسعهم لمساعدة طفلي."

من جهته عبر والد الطفل، عن شكره وامتنانه لكل من تبرع بأي مبلغ مهما كان بسيطاً.

يذكر بأن الطفل كان يعاني من سرطان الدم الحاد في الخلايا اللمفاوية، ومن المزمع أن يخضع لتجربة سريرية رائدة يتم خلالها زرع خلايا جذعية أخرى بعد 12 شهراً، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية