مقتل عدة أشخاص بإطلاق نار أمام معبد يهودي في مدينة هاله الألمانية

الأربعاء, 9 تشرين الأول 2019 الساعة 15:28 | مجتمع, حوادث

مقتل عدة أشخاص بإطلاق نار أمام معبد يهودي في مدينة هاله الألمانية

جهينة نيوز:

قالت الشرطة الألمانية، إن شخصين قتلا في إطلاق نار بمدينة هاله بشرق البلاد اليوم الأربعاء وإنها تبحث عن مشتبه به.

وأضافت الشرطة المحلية على "تويتر": "بحسب النتائج الأولية، لقي أشخاص حتفهم. نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب. نرجو منكم البقاء في المنزل أو البحث عن مكان آخر آمن".

وقال متحدث باسم الشرطة إنه "تم سماع طلقات نارية، فيما فر الجاني المزعوم على متن سيارة".

وذكرت صحيفة "بيلد" اليومية ، عبر موقعها الإلكتروني، أن إطلاق النار وقع أمام معبد يهودي.

ويأتي الهجوم تزامنا مع احتفال يهود العالم بيوم كيبور (عيد الغفران) الذي تجرى فيه طقوس الصوم والصلوات للتكفير عن الذنوب.


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