لقاء يجمع بين الفنان قصي خولي ونجوم كرة القدم السوريين

جهينة نيوز

نشر الفنان السوري قصي خولي على حسابه في انستغرام صورا تجمعه بنجم الكرة عمر السومة لاعب المنتخب الوطني السوري واللاعب عمرو الجنيات ورحب بهم عبر صفحته

وكتب خولي مرحبا بصديقه الكروي بعد طول انتظار للقاء" بعد سنتين من الاتصالات انو نلتقى وما كانت تظبط معنا اليوم ظبط @somah

ابوعبدالله( العقيد ابو الخطاب) الغالي سعدت جدا بلقائك خيّي والله يحميك"

كما رحب ايضا خولي باللاعب عمرو الجنيات وكتب له" عمرو الحبيب" سعدت تعرفت عليك بتمنالكم كل التوفيق دائما انتو وكامل أفراد الفريق"

ورد الجنيات على خولي متغزلا به وبأخلاقه العالية فكتب" قمة بالأخلاق والتواضع ابو عميد الغالي انبسطت كثير بشوفتك تحياتي يا ملك الله يحميك ويوفقك"

في حين رد السومة قائلا" إي والله يا ابو عميد سنتين بدنا نلتقي وما عم تضبط.. فرحت كتير بشوفتك يا الغالي وان شا الله نلتقي على طول... تحياتي ابو عميد الملك"

اللقاء لاقى تفاعلا كبيرا من محبي النجوم وكثرت التعليقات التي رحبت بلقائهم

يذكر ان قصي خولي وضمن حملة تبرعات في سورية لصالح اطفال مرض السرطان سبق ووجه تحديا ل عمر السومة في جمع الف ضحكة طفل لجمعية تعنى بأطفال مرض السرطان