طلعت زكريا بعد الرحيل يقلب مواجع الفنانين

جهينة نيوز

غيّب الموت الفنان طلعت زكريا بعد أن استطاع رسم الضحكة على شفاه جمهوره أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 59 عاماً بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة ووري جثمانه الورى عصر اليوم وستتقبل عائلته العزاء به مساء غد الخميس

وفاته أثارت الحزن في قلب محبيه من جمهور وفنانين حيث شارك الكثير منهم على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي العزاء والترحم على روحه

ونشرت ابنته الفنانة إيمي طلعت زكريا التي تعرضت للإغماء أثناء وداع والدها الراحل أثناء تشييع جثمانه من مسجد العمري في الإسكندرية عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا تجمعها بوالدها الفنان الراحل.

وكتبت إيمي: "مع السلامة يا نور عينى. أشوفك قريب في الجنة. آه يا قلبى اللى بينزف من بعدك. ربنا يرحمك يا حبيبى، ويصبرنى على فراق حضنك. مش هقول كلمه بابا تانى. اللهم ثبته عند السؤال يارب. هتوحشنى يا طاطا"

في حين نعت الفنانة هنا الزاهد الفنان الراحل وهو طليق والدتها، بكلمات حزينة ومؤثرة ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات صورة تجمعها بالفنان الراحل طلعت زكريا وعلقت قائلة: "دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع أبويا وحبيبي وسندي اللي كبرت معاه سنين، وعايزة أقولك انك ربنا هيدخلك الجنه يااطيب خلق الله".

وتابعت قائلة: "أنا عايزة أقولك إني معرفتش كلمة بابا غير وانا معاك عمري ماقولت أصلا تقريبا بابا غير ليك، كنت بجري عليك أول ما اعمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما".

وأضافت: "فاكرة أول بيض أومليت وقولتلي اعملي مطعم بالهنا والشفا وادتني 100جنية عشان تشجعني أطبخ، كنت دايما بتقولي انتي هتبقي حاجة كبيرة وكنت بتشجعني كنت فخور بيا لما اتخرجت وعيط اليوم ده".

واختتمت هنا كلماتها قائلة: "أنا عمري ما حسيت انك مش أبويا اللي مخلفني أنا مش مصدقة اني مش هشوفك تاني وأقولك زازي يازازي، نفسي ترجع وأقولك قد اية احنا بنحبك كلنا وأقولك انك أعظم ممثل انا بحبك أوي وماكونتش اعرف إني بحبك أوي كده ..هتوحشني يا أحن إنسان عرفته في حياتي ..أرجو الدعاء".

وكتب الفنان هاني رمزي راثيا صديق عمره حيث تشاركا العديد من الافلام " وداعاً يا صديق العمر مش عارف أقول إيه بس أنا حزين جدآ مع السلامه يا نصه"

محمود البزاوي غرد على تويتر مودعا صديق عمره" مع السلامه يا طلعت .. مع السلامه يا صاحب الروح الخفيفه .. مع السلامه يا طباخ الرئيس .. مع السلامه يا نصه .. مع السلامه يا اجدع و اخف صديق .. هاتوحشنا"

عرف طلعت زكريا بأدواره الكوميدية التي أثرت في قلوب المشاهدين وغالبا ما كان يعرف باسم الشخصية التي يؤديها فمنهم من كان يناديه بــ"حاحا" نسبة لدوره بـ حاحا وتفاحة و" ظاظا" و" طباخ الريس" و" نصة" وكثير من الاسماء الاخرى وهو ما يدل على تعلق جمهوره به وبأدواره

دفن زكريا في مدافن العائلة في الاسكندرية وذلك بحضور ابنيه عمر وإيمي طلعت زكريا وباقي أفراد العائلة.

وحضر تشييع الجثمان أيضاً نقيب الممثلين أشرف زكي، هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي، أحمد رزق، رضا ادريس، محمد محمود، إلهام شاهين، وفاء عامر، الإعلامية بوسى شلبي، محمود قابيل، محمد لطفي وغيرهم.

ولد الفنان الراحل في 29 آذار العام 1960 بالإسكندرية، وأصيب في أيلول 2007 بالتهاب في أحد شرايين الدماغ ما أدى إلى دخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقاً، قبل أن يتم نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصراً.