ميسي: تمنيت استمرار رونالدو في مدريد

جهينة نيوز

صرح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في حوار مطول مع إذاعة "راك" الإسبانية أنه تمنى استمرار كريستيانو رونالدو في ريال مدريد موضحًا أن رحيل تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا أثّر على النادي الكتالوني.

وقال ميسي في حوار مع إذاعة "راك" الإسبانية: "توقعنا تأثر الفريق بصورة سلبية برحيل تشافي وإنييستا، ولكننا نمتلك لاعبين مميزين في خط الوسط ومن الطبيعي أن تتغير فلسفة النادي. أعتقد أنّ تشافي سيعود حينما يرغب في ذلك وسوف يسير على خطى بيب جوارديولا في التدريب".

وعبر صاحب الـ32 عام عن حالته البدنية قائلا: " أراقب نفسي عامًا بعد عام لأنني وصلت إلى عمر يجعل من الضروري متابعة الحالة البدنية. أتمنى أن أكون بخير وأنافس وأساعد الفريق طول الوقت".

واعتبر البرغوث الأرجنتيني فترة برشلونة مع بيب بين الأفضل في مسيرته بينما عامي 2013 و2014 هما الأسوأ واختار هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا 2009 ضد مانشستر يونايتد الأفضل خلال مسيرته.

أما أفضل مباراة فهي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في "سانتياجو برنابيو" عام 2011 والذي انتهى بثنائية نظيفة من توقيع ميسي، واعتبر الأخير جوارديولا المدرب الأفضل له ولويس إنريكي الثاني.

وعند سؤاله عن موقفه من عودة زميله السابق في برشلونة البرازيلي نيمار، قال الأسطورة ليو: أعتقد بان نيمار حزين بسبب مغادرته برشلونة، نيمار واحد من أفضل اللاعبين في العالم وقدومه سيجعل كُل شيء مختلف رغم ان الناس لا يفكرون الا في طريقة خروجه ، ولا يريدون قدومه.

وأضاف:" الكثير من الناس يقولون ان ميسي يريد التوقيع مع نيمار ولكن هذا الشيء لم يحدث ولم اكون اعرف شيء عن تفاصيل هذه العملية إلا ما تحدث به مع نيمار فقط".

واختتم الأسطورة: "تمنيت استمرار كريستيانو رونالدو في ريال مدريد لأنه إضافة لليجا والكلاسيكو. ريال مدريد سوف يبقى دائمًا منافسًا صعبًا نظرًا لتاريخه والعناصر المتاحة".

جدير بالذكر أنّ برشلونة يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، حيث أن الفريق الكتلوني يتطلع لاستعادة الصدارة من بوابة الكلاسيكو المنتظر في ملعبه الكامب نو في السادس والعشرين من شهر تشرين الاول الجاري.