تتويج الفيلم المصري "ليل/خارجي" بجائزة مالمو للسينما العربية

جهينة نيوز

فاز الفيلم المصري "ليل/خارجي" للمخرج أحمد عبد الله السيد بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، الذي أسدل الستار على دورته التاسعة أمس الثلاثاء.

والفيلم بطولة منى هلا، وكريم قاسم، وشريف الدسوقي، وأحمد مالك، وعمرو عابد، وبسمة، ويدور حول مخرج شاب تتعثر محاولته لصنع فيلم سينمائي، وتجمعه الصدفة بفتاة ليل، وسائق سيارة أجرة، وتدور مغامرة تجمع الثلاثة لليلة واحدة في مدينة القاهرة.

وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أيضاً، فاز التونسي أحمد الحفيان بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "فتوى"، وفازت المغربية فاطمة عاطف بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "امباركة".

وذهبت جائزة أفضل مخرج للبناني بهيج حجيج، عن فيلم "صباح الخير"، وذهبت جائزة أفضل سيناريو للفلسطيني بسام جرباوي عن فيلم "مفك".

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية فاز الفيلم اللبناني "طرس.. رحلة الصعود إلى المرئي" للمخرج غسان حلواني بجائزة أفضل فيلم، وفازت بجائزة الإخراج اللبنانية سارة قصقص عن فيلمها "تحت التحت".

أما في مسابقة الأفلام القصيرة ففاز بجائزة أفضل فيلم "إخوان" للمخرجة التونسية مريم جابر، وفازت مواطنتها كوثر بن هنية بجائزة أفضل إخراج عن فيلم "بطيخ الشيخ".

ونال جائزة تصويت الجمهور المقدمة من مكتب الثقافية في مالمو الفيلم الروائي المصري "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، وبطولة خالد الصاوي، وشيرين رضا.

تشكلت لجنة تحكيم المسابقة برئاسة الممثلة المصرية ليلى علوي، وعضوية الناقد العراقي قيس قاسم، والمخرج التونسي رضا الباهي.