4466 ضبط استجرار كهرباء في اللاذقية

جهينة نيوز:

أوضح المهندس فادي خليفة سعود مدير الشركة العامة للكهرباء في اللاذقية أن ضبوط مخالفات استجرار الكهرباء منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي بلغت 4466 ضبطاً منها 601 غير منزلي بقيمة تقديرية حوالي 224 مليون ليرة، أحيل منها 4268 ضبطاً للقضاء المختص.

أما القيمة المقدرة للضبوط حسب صحيفة الثورة فتزيد على 10 ملايين كيلو واط ساعي، ووصل عدد الضبوط المحصلة إلى 3452 بقيمة 151 مليون ليرة من قيمة الضبوط حيال المخالفات ومعظمها في مناطق المخالفات السكنية.

وأوضح مدير الشركة أن مراقبة الشبكة وتنظيم الضبوط يساهمان في تخفيف الهدر والفاقد الكهربائي وإعادة قيم الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع.