مصر تفتتح أكبر محطة مترو أنفاق في الشرق الأوسط خلال أيام

جهينة نيوز:

تستعد مصر لافتتاح أكبر محطة مترو أنفاق في منطقة الشرق الأوسط خلال أيام، حيث انتهت بالفعل أعمال التشطيبات فيها بالكامل.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن الهيئة القومية للأنفاق تستعد لافتتاح أكبر محطة مترو بالشرق الأوسط، وهي محطة هليوبوليس المدرجة بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث، ويجري حاليا مراجعة أنظمة الأمان والتشغيل بالمحطة وإجراء اختباراتها استعدادا لفتحها أمام الجمهور.

وقالت مصادر مسؤولة للصحيفة إن محطة هليوبوليس مقامة على مساحة تقترب من 10 آلاف متر مربع، ومنفذة على ثلاثة مستويات وفق أحدث المواصفات بالعالم، فيها سلالم كهربائية متحركة بالثلاثة مستويات من الرصيف حتى مستوى سطح الشارع، كما أنها مكيفة بمستوياتها الثلاثة، ومزودة بماكينة صراف آلي لبيع تذاكر المترو بجانب شبابيك حجز التذاكر الموجودة بالمحطة.

ونفت المصادر أي تحريك لأسعار تذاكر المترو أو الاشتراكات مع افتتاح وتشغيل هذه المحطة للجمهور خلال احتفالات تشرين الأول.

يذكر أنه كان من المخطط افتتاح محطة هليوبوليس مع باقي محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتدة بمصر الجديدة منتصف حزيران الماضى، إلا أنه تم تأجيل افتتاحها.

وتخطط الهيئة القومية للأنفاق لإنهاء تنفيذ 3 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو قبل نهاية العام الجاري، تشمل محطة هليوبوليس بجانب محطتي والنزهة 1 وهشام بركات المدرجين بالمرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو نهاية كانون الاول المقبل، حيث تم وضع برنامج مضغوط لإنهاء تنفيذ هذه المحطات وتعويض التأخيرات الناتجة تأخر استلام مواقعها واستخراج تصاريح تحويلات المرافق المتعارضة مع مواقعها وبعض العراقيل التي أثرت في معدلات التنفيذ.