استبعاد مبابي من تشكيلة فرنسا لمباراتي ايسلندا وتركيا بتصفيات بطولة أوروبا

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم امس الثلاثاء أنه استبعد المهاجم كيليان مبابي من خوض مباراتي ايسلندا وتركيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 بسبب الإصابة.

وتم استبدال مبابي لاعب باريس سان جيرمان، الذي يعاني بسبب مشكلة في الفخذ تعاوده من وقت لآخر، في التشكيلة بالحسن بليا مهاجم بروسيا مونشنجلادباخ.

وستتوجه فرنسا للقاء ايسلندا ضمن المجموعة الثامنة يوم الجمعة قبل أن تستضيف تركيا على استاد فرنسا يوم الاثنين المقبل.

وتحتل بطلة العالم المركز الثاني ضمن المجموعة الثامنة برصيد 15 نقطة متراجعة خلف تركيا بسبب خسارتها في قونية في يونيو حزيران الماضي بينما تأتي ايسلندا في المركز الثالث برصيد 12 نقطة عقب ست مباريات.

رويترز