رئيس المجلس الأوروبي: جونسون يتلاعب بمستقبل أوروبا

جهينة نيوز:

اتهم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالتلاعب "بمستقبل أوروبا" عبر محاولة تحميل التكتل مسؤولية فشل مفاوضات بريكست.

وكتب توسك في تغريدة وجهها لجونسون "الرهان ليس على الفوز في لعبة سخيفة لتبادل الاتهامات".

وأضاف أن "مستقبل أوروبا والمملكة المتحدة وأمن شعوبنا ومصالحها على المحك. لا تريدون اتفاقا، لا تريدون تأجيلا، لا تريدون إلغاء (بريكست)، إلى أين أنتم ذاهبون؟".

وذكرت شبكة "بي بي سي" أن معاوني جونسون يرون أن المباحثات الجارية مع بروكسل "على وشك الفشل" بعد تحذير المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، من أن التوصل إلى اتفاق "غير مرجح" دون تنازل من لندن.

ومن المقرر أن يضع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، اليوم الأربعاء، أعضاء المفوضية الأوروبية في صورة المباحثات مع لندن.

ورفضت المفوضية الأوروبية الحديث عن فشل المباحثات، وقالت المتحدثة باسمها، مينا أندريفا، إن "المباحثات التقنية مستمرة اليوم أيضا ولا أرى كيف تكون فاشلة إذا كانت مستمرة اليوم وعلى مدى الأيام القادمة".

ويبدي الأوروبيون قلقا من محاولة جونسون تحميلهم مسؤولية فشل المباحثات وبالتالي بريكست بدون اتفاق.