48 موقوفاً في جرائم الكترونية.. شخص ينتحل صفة أمنية يبتز أشخاص برصيد مكالمات خليوية

جهينة نيوز:

ازدادت الجرائم الالكترونية في مجتمعنا بشكل عام في ضوء انتشار الوسائط الالكترونية المختلفة لاسيما الفيسبوك، ومع حصول هذه الجرائم بحق يلجأ المتضرر إلى الجهات المختصة ويتقدم بشكوى يرفق معها ما لديه من أدلة إلكترونية، حيث تقوم فروع الأمن الجنائي بالتحقيق فيها بعد إحالتها إليها أصولاً.

وأكد مصدر مطلع في فرع الأمن الجنائي بطرطوس تلقي الفرع عشرات الشكاوى في هذا المجال، وأنه نتيجة التحقيق فيها تم تنظيم ضبوط بالفاعلين حيث بلغ عدد الضبوط المنظمة منذ بداية العام حتى الآن 100 ضبط موزعة على تهكير حساب وسب وشتم 11 ضبطاً، وإنشاء صفحات وهمية 8 ضبوط، وبلغ عدد ضبوط التشهير عبر الشبكة ونشر صور لأشخاص بقصد ابتزازهم 32 ضبطاً، وانتحال صفة أمنية وابتزاز 2 ضبط، سب وشتم وذم وتهديد عبر الشبكة 15 ضبطاً، وتطبيق صور لأشخاص ونشرها عبر الشبكة 2 ضبط، وإزعاج وإرسال رسائل نصية تتضمن السب والشتم 6 ضبوط، وسرقة أجهزة خلوية ضبط واحد.

وأشار المصدر إلى أن عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم بنتيجة هذه الضبوط بلغ حتى الآن 48 شخصاً، كما تمت مصادرة سيارة ومسدس.

وفي سياق آخر تعرض عدد من الأشخاص لابتزاز من أحد منتحلي صفة أمنية حيث يتصل بهذا الشخص أو ذاك ويقول له: أنا ضابط بالأمن الجنائي، ويبلغه بأنه بحقه شكوى ويجب عليه مراجعة الفرع، ويضيف له: أستطيع مساعدتك لكن حوّل لي رصيد ويستمر بعد ذلك بابتزازه لدرجة أن أحد الأشخاص المغفلين قام بتحويل رصيد لهذا المنتحل الصفة بمبلغ وصل إلى مئة ألف ليرة، وثان قام بتحويل رصيد بسبعين ألف ليرة وآخر حوّل رصيد بقيمة 42 ألف ليرة ورابع حوّل له بقيمة خمسة عشر ألف ليرة.

وأكد المصدر المطلع في فرع الأمن الجنائي بطرطوس لـ«الوطن» أنه تم تنظيم الضبوط اللازمة والعمل جار لمعرفة صاحب الرقم من خلال شركة الاتصالات متمنياً على الجميع عدم الوقوع في مثل هذه الأخطاء والانتباه جيداً وإعلام الجهات المختصة في حال تعرض أي شخص لمثل هذه الطلبات والابتزازات من منتحلي الصفة الأمنية وغيرها.