أبراج الأربعاء 9 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٩/ ١٠: متعدد المواهب نشيط، مجتهد حكيم، صاحب حظ، لا يؤمن بالصداقة المجردة الا فيما ندر، مسؤول تنظيمي رقيق حساس منفتح يحب العائلة يميل للهو والتسلية، سنة فرح ومحبة، تطوير وارتقاء، سفر وتنقل، ترفع للبعض، استعادة عافية، طريق سالك، مشاريع مستقبلية ، النجاح هو الحليف الاكبر، للبعض ميراث وللبعض نقل عقار حسب وضعه، للبعض فرصة ارتباط

الحمل : أنت بموضع المتلقي، لا تحسم شان خاص بك ولا تقرر امر مصيري، يوم فارغ من الطاقة، مخيب للامال، لا بد من التعب، لا تعير اهمية للمشاريع وحاول الا تقحم نفسك بمشاريع جديدة، فراغ بالطاقة وخيبة امل ونميمة، اليوم لا يناسبك لاثارة المتاعب وتتكيف مع الاجواء وتبدد الخلاف، ناقش مائل تخوض بها بهدوء

الثور: تعيش فترة اجتماعية جيدة تلفت الأنظار، سحر بشخصيتك لتلتقي بأشخاص مهمين وتكون نقاشات مفيدة، زيارات واتصالات لصالحك تعيد المياه لمجاريها، كن جريء حتى تطمئن الخواطر بينك وبين الشريك، دعوة جيدة ومعارف جديدة تستفيد في مجال العمل، تركز على اتصالاتك، وجوه جديدة او قديمة تلتقي فيها، حركة دعوات

الجوزاء: طباعك متقلبة، مزاجك ثائر لا تجادل ولا تختلف مع المسؤولين عنك، انت على موعد معهم فلا تنجرف وراء انفعال وتتهرب من الواجبات، تعاون مع الاخرين وانظر للامور بموضوعية، توتر بشأن وضع طارئ، كن خفيف الظل تعاملك حتى تمشي امورك بروية

السرطان: تسجل تقدم واضح على مختلف الأصعدة تتابع تحركات سابقة وتؤكد عليها حتى تحقق أشياء فرص لتوضح رأيك وتتحرك نحو تسوية نصيحة لا تعاند، نجاح في حركة معاملات، امور تتعلق بالزيارات والتنقلات وورشات العمل، تتمتع بسرعة خاطر وتسيطر على انفعالاتك لانك تتضطر لتقديم مساعدة لأحد

الأسد: تعيش تجربة مهمة خاصة من خلال تحمل مسؤولية عائلية، انت على موعد مهم تشكو من اهمال وغياب الاصدقاء انت بحاجة لنقاش مسائل مالية معاملات مصرفية قانونية لا تيأس تجد حليف داعم يقف لجانبك ويوصلك للانفراج، تعزيز شراكة مالية عاطفية، لا تهمل واجباتك لانه لا يناسبك البقاء وحيدا، يستحسن الارتباط بمواعيد لتحصل على امور مالية

العذراء: انتبه من تأثيرات القمر ببرج الحوت، قد تتعرض لظلم أو تحدي لذلك لا تنجرف وراء مشاكل، لا تعرض علاقاتك للقطيعة بشرط لا تنتقد احد الشركاء، قد يكون كلامك جارحا، رتب أمورك وسوها بالتي هي احسن، تسهيل لقاءات ومصالحات وتبدد الاجواء السلبية، انتبه

الميزان: تكثر لقاءاتك واجتماعاتك وتحضر ورشة عمل وقد تهتم بوضع صحي وتكثر مسؤولياتك، بكر الى عملك، اليوم ارهاق، اطلب مساعدة من العائلة وزملاء، فترة صعبة بالنسبة لك

العقرب: نهار يحمل معنويات عالية وجديدة تزول بعض المشاكل تحرك وقرب المسافة بينك وبين الاحبة حتى تحصل على هدفك يوم غني ومتألق تجد حلول مناسبة، تتعرض لحملة مضادة وتشعر بالظلم وتجتاحك مشاعر سلبية، تقلب الطباع والتحدي، صوتك مسموع وتعمل ضمن فريق وتصلح الاوضاع وتعيدها الى وضعها الطبيعي

القوس: يوم ضعيف وقليل الحظ لا تجازف باستقرارك العائلي تعاني من متاعب شخصية حاول توضح كلامك ولا تترك مجال لاي سوء تفاهم يحصل بينك وبين احد افراد عائلتك، منفعل وعواطفك قوية خصص وقت للاحبة وانتبه على صحتك، لا تسمح لاحد بالاساءة اليك او الانتقاص من صلاحياتك لتحقق مكاسب اضافية او تعمل على ملف اضافي هو ملف العائلة

الجدي: نهار نشيط قادر تعبر عن رأيك بوضوح وتوسع دائرة تحركاتك وتفكر برحلة او سفرة قصيرة، فرص لحصد أرباح انتبه من تناقل الاخبار للطلاب يوم جيد للدراسة فرص مالية واعمال اضافية لقاءات، لا تنفعل لديك فرصة توافق وتسوية وتحل خلافاتك

الدلو: تزداد ثقتك بنفسك، تلاقي النجاح، تكثر واجباتك، تحقق نجاح، انتبه لصرف الاموال ولتكن نيتك صافية حتى تتلقى دعم مالي، لا تتردد عما يدور في قلبك من عواطف، يوم جميل لتظهر صدق نواياك، انت اكبر المستفيدين اليوم عاطفيا.، امور مالية تشغل بالك، يجتاحك قلق بشأن عاطفي، حافظ على متانة اعصابك

الحوت: القمر ببرجك، انت تحت تأثير القمر وهذا يحسن لك وضعك، يعدك بجديد او لقاء يعزز اعمالك، تنطلق ببناء مرحلة جديدة، تتوضح لك بعض المعطيات، فرصة للتعامل مع غرباء، تعيش لحظات مميزة وخاصة انك تعاني من صعوبات باليومين الماضيين وتفادى التقصير لان القمر وصل لبرجك