بوتين ومجلس الأمن الروسي يؤكدان ضرورة تفادي أي تهديد للتسوية في سوريا

الثلاثاء, 8 تشرين الأول 2019 الساعة 20:58 | سياسة, عالمي

بوتين ومجلس الأمن الروسي يؤكدان ضرورة تفادي أي تهديد للتسوية في سوريا

جهينة نيوز:

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي الوضع في سوريا على خلفية التطورات الأخيرة بشمال شرقي البلاد.

وقال الناطق الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن "المشاركين في الاجتماع بحثوا بالتفصيل الوضع في سوريا على خلفية التصعيد بشمال شرقي البلاد. كما تم تبادل الآراء حول بدء عمل اللجنة الدستورية السورية".

وأضاف بيسكوف أنه "جرى التأكيد على أنه من المهم في هذه المرحلة تفادي أي أعمال من شأنها أن تعرقل التسوية السلمية في سوريا".

وأشار بيسكوف إلى أن الاجتماع بحث كذلك مسائل جدول الأعمال الروسي الداخلي.

ويأتي هذا الاجتماع بعد اعلان تركيا نيتها لاعدوان على شمال سورية بالاتفاق مع الولايات المتحدة بمزاعم مكافحة الارهاب و انشاء منطقة امنة.


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