الألماني شفاينشتايغر بطل العالم يعلن اعتزاله كرة القدم

جهينة نيوز:

أعلن الألماني باستيان شفاينشتايغر الفائز بمونديال البرازيل 2014 مع منتخب بلاده، اعتزاله، اليوم الثلاثاء، عن عمر 35 عاما بعد نهاية موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وقال شفاينشتايغر في بيان نشره في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "الجماهير الأعزاء، حان الوقت الآن وسأنهي مسيرتي في نهاية الموسم".

وأضاف قائلا: "أود أن أشكركم وأشكر بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وشيكاغو فاير ومنتخب ألمانيا، لقد جعلتم هذا الوقت المذهل ممكنا بالنسبة لي".

وتابع: "أتطلع إلى التحديات المثيرة التي تنتظرني، سأظل مخلصا لكرة القدم".

ويعد شفاينشتايغر، الذي يلعب بين صفوف شيكاغو فاير منذ 2017، من أكثر اللاعبين الألمان تتويجا بالألقاب، إذ نال العديد من البطولات مع بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا على مدار 17 عاما.

ولعب في بايرن ميونيخ في الفترة من 2002 وحتى 2015 وفاز بثمانية ألقاب في الدوري و7 ألقاب في كأس ألمانيا، إضافة لفوزه بدوري أبطال أوروبا 2013 مع النادي الألماني.

وأمضى فترة قصيرة بعد ذلك مع مانشستر يونايتد من 2015-2017 قبل انضمامه إلى شيكاغو فاير الأمريكي.

كما شارك شفاينشتايغر في 121 مباراة مع منتخب ألمانيا وسجل 24 هدفا وتوج مسيرته الدولية بالفوز بكأس العالم 2014 في البرازيل.

المصدر: رويترز