البرلمان التركي يصادق على تمديد تفويض أردوغان لإطلاق عمليات عسكرية في سوريا والعراق

جهينة نيوز:

صادق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، تمديد التفويض الممنوح للرئيس رجب طيب أردوغان، لتوجيه القوات المسلحة التركية شن عمليات عسكرية في سوريا والعراق لمدة عام أي لغاية 30 أكنوبر 2020 .

وبالتالي يكون البرلمان التركي أعطى الضوء الأخضر لرئيس البلاد، لإطلاق عملية عسكرية جديدة في سوريا ستكون الثالثة لتركيا في سورية منذ اندلاع الأزمة عام 2011 .

وكان الرئيس التركي أكد ، الاثنين، أن بلاده عازمة على شن العملية العسكرية شمال شرق سوريا لتطهير المنطقة من "وحدات حماية الشعب الكردية "، فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الليلة الماضية، عن استكمال كل الاستعدادات لهذا التحرك.