جهاز لكشف الإعاقة السمعية المبكرة عند الأطفال في مجمع العيادات الشاملة بدرعا

جهينة نيوز:

وضعت مديرية صحة درعا جهاز البث الصوتي المخصص لكشف الإعاقة السمعية المبكرة عند الأطفال في الخدمة وذلك ضمن مجمع العيادات الشاملة بالمدينة وأخضعت الفريق العامل على الجهاز المقدم من المنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة “آمال” للدورات التدريبية اللازمة.

وأشار رئيس قسم الأطفال بمجمع العيادات الدكتور منصور الخطيب في تصريح لسانا اليوم إلى أن مهمة جهاز البث الصوتي متابعة نقص السمع عند الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات مؤكداً استعداد المجمع لاستقبال كل الأطفال وإجراء التخطيط اللازم لهم ومتابعة العلاج إن لزم من خلال تركيب السماعات أو الحلزون بالتعاون مع مراكز أخرى.

ولفتت الممرضة نجود البديوي المسؤولة عن أجهزة تخطيط السمع في المجمع إلى أن جهاز البث الصوتي مهمته كشف الإعاقة السمعية عند الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات مبينة أن الكوادر العاملة على الجهاز خضعت لدورات تدريبية لاستخدامه بالشكل الأمثل.

ودعت البديوي الأهالي والعاملين في المراكز الصحية بقطاع اللقاح إلى توجيه الأطفال لمجمع العيادات لإجراء التدابير اللازمة للمحتاجين موضحة أن الحالة المثلى للفحص تتمثل بإجرائه للطفل وهو في حالة نوم عميق.

وأشارت خولة حناش مسؤولة تخطيط السمع في المجمع إلى أهمية الكشف عن نقص السمع عند الأطفال وتركيب الحلزون داخل الأذن قبل دخول الطفل إلى المدرسة مبينة أن إخضاع الطفل للعلاج والتأهيل يستغرق شهرين وقد يمتد لحدود سنة كاملة.