السيسي يعلق على العملية العسكرية التركية في شمال سوريا!

جهينة نيوز:

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر ترفض اقتطاع جزء من الأراضي السورية، وذلك ردا على الإعلان التركي بشن عملية عسكرية في شمال سوريا.

وأكد السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس القبرصي، ورئيس الوزراء اليوناني، اليوم الثلاثاء في القاهرة، أن "هناك حاجة ملحة للحوار بين جميع الأطراف السورية"، وأدان "فرض أي أمر واقع جديد على الأزمة السورية".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت الماضي، أن العملية العسكرية التركية في شرق الفرات، بشمال سوريا، قد تنطلق. وقال أردوغان، في كلمة خلال اجتماع لحزبه "العدالة والتنمية": "استكملنا خططنا وتحضيراتنا وسنقوم بتنفيذ العملية شرقي الفرات جوا وبرا"، متابعا "اقتربت العملية العسكرية في شرق الفرات وقد تنطلق غدا أو بعد غد".