بمشاركة سورية انطلاق الدورة ( 35 ) لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي اليوم

جهينة نيوز:

تنطلق مساء اليوم بمسرح أوبرا الإسكندرية "سيد درويش" الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأميرأباظة، والتي تشهد هذا العام عددا كبيرا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو عروض الأفلام، والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية

وشهدت مدينة الإسكندرية امس انعقاد مؤتمر صحفي للإعلان عن فعالياته برئاسة الناقد الأمير أباظة الذي أكد بأن هذا العام تستضيف دار الأوبرا "مسرح سيد درويش" حفلي الافتتاح والختام، كما سيتم تكريم عدد كبير من الفنانين العالميين والعرب والمصريين، وخاصة الفنانين من أبناء الإسكندرية، حيث يكرم هذا العام الفنان محمود قابيل والفنان محمد فاضل من أبناء المدينة الساحلية.

كما كشفت المدير الفني للمهرجان ميرفت عمر عن وجود عرض أول لعدد من الأفلام العالمية مختلفة الجنسيات؛ مصرية أردنية وفلسطينية وسورية، كما تُشارك 30 دولة في مسابقات المهرجان هذا العام بإجمالي 86 فيلما، وضيف شرف هذه الدورة هي أسبانيا، وأوضحت أن نصف الأفلام القصيرة التي تعرض بالمسابقتين يعد هذا العرض الأول لها

وتحمل هذه النسخة من المهرجان اسم الفنانة نبيلة عبيد والتي سيتم تكريمها خلال المهرجان حيث يتضمن التكريم إصدار كتاب عن مشوارها الفني من إعداد الإعلامية شيرين عبد الخالق، كما تشهد الدورة نفسها تكريم عدد من الأسماء المصرية والعربية في مقدمتهم الفنان محمود قابيل، والذي يصدر كتاب عن مشواره الفني من إعداد الكاتبة انتصار دردير، المخرج محمد فاضل ويصدر كتاب عنه من إعداد د.وليد سيف، واسم الناقد أحمد رأفت بهجت، والممثل اللبناني رفيق علي أحمد، وأخيرا منح وسام البحر المتوسط للمخرج التونسي رشيد فرشيو، ومن المقرر أن تقام عروض أفلام المكرمين مثل "الراقصة والسياسي" للفنانة نبيلة عبيد، و"يوم الكرامة" للفنان محمود قابيل، و"حب في الزنزانة" للمخرج محمد فاضل.