قررت تغيير مهنتها المملة.. فخمنوا ماذاقررت أن تعمل؟

جهينة نيوز:

لجأت شابة إلى العمل كحوريّة بحر بدوام كامل، لقناعتها بأنّ وظيفتها السابقة كمنظّمة جنازات كانت تسبّب لها البؤس والتعاسة.

ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، أفادت ياسمين سيلز (28 عامًا)، أنّها لطالما انهالت بالبكاء في دار الجنازات، لأنّ التعامل مع العائلات المفجوعة أمر صعب جدًّا. لذلك، تركت ياسمين وظيفتها لتصبح حوريّة بحر محترفة. وتعهّدت أن تنجز عملها على أكمل وجه، إلى أن تتقدّم في العمر ويخذلها جسدها.

وفي التفاصيل، فقد قامت ياسمين بالتدريبات اللازمة لتصبح قادرة على حبس أنفاسها لمدة دقيقتين و35 ثانية تحت الماء. وهي تقوم الآن بعروضٍ في الكثير من المناسبات كأعياد الميلاد، مرتديةً حمّالة صدر لامعة وذيل حوريّة البحر. وتجني ياسمين من هذا العمل حوالي 122 دولاراً أميركياً في الساعة.

والجدير بالذكر أنّ ياسمين استوحت هذه الرياضة الفريدة من نوعها من فتاة كانت تمارسها في حفل موسيقي بعنوان “Bestival”، فقررت أن تخوض هذه التجربة.

علاوةً على ذلك، شاركت ياسمين في مسابقة ملكة جمال حوريات البحر في المملكة المتحدة، الذي نُظّمت لتسليط الضوء على منظمة "Sea Shepherd UK" ولجمع الأموال لها.