" صقار" مسلسل بدوي يعيد دفة الدراما البدوية إلى الواجهة مع عميدها رشيد عساف

جهينة نيوز:

يلعب الفنان رشيد عساف دور صقار في المسلسل البدوي" صقار" الذي تنتجه شركة غولدن لاين بالشراكة مع" آي سي ميديا"

وتدور أحداث العمل في "مضارب" البادية وعرض تفاصيل قيمها وبنية مجتمعها وبيئتها، كأرضية للصراعات الدرامية المشوّقة بين الحب والغدر والثأر، والذكاء والمكر، والدسائس في مقابل الفروسية وهو من تأليف وسيناريو وحوار دعد ألكسان وإخراج شعلان الدبّاس.

ويضم العمل نخبة من النجوم العرب على رأسهم "عميد الدراما البدوية" في سوريا رشيد عسّاف بشخصية صقار، بالإضافة الى عودة قمر خلف بدور غوايش منذ غيابها عنها في عام 2008.

وتشمل لائحة الأبطال جيني إسبر بشخصية هيلة، وروعة ياسين بدور أم ظبية، وشوق من أداء نور علي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين يعلن عن اسمائهم لاحقاً.